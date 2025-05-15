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15 мая 2025, 19:39

Масштабный пожар на Сумщине: огнеборцы более 12 часов тушили возгорание

15 мая 2025, 19:39
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фото: ГСЧС Украины в Сумской области
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Более 12 часов понадобилось чрезвычайникам, чтобы ликвидировать пожар, возникший вследствие вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Горение происходило на площади до 6000 квадратных метров. На месте происшествия работали 65 спасателей и 17 единиц спецтехники.

"Проводится разбор завалов, для того чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Сумской области после очередной атаки российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры возник масштабный пожар.

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