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В Павлограде полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию 29 апреля обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее пожилая соседка несколько дней не выходит на связь.

Во время осмотра территории возле дома пропавшей, полицейские обнаружили признаки свежих земельных работ рядом со скважиной. В результате обследования на дне скважины под слоем бетона обнаружили тело пенсионерки.

Как оказалось, между женщиной и ее 58-летним сыном произошел конфликт, во время которого мужчина задушил мать. С целью скрыть преступление он поместил ее тело в скважину и залил бетоном.

Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявили подозрение.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.