Залил тело бетоном: на Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил мать
В Павлограде полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В полицию 29 апреля обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее пожилая соседка несколько дней не выходит на связь.
Во время осмотра территории возле дома пропавшей, полицейские обнаружили признаки свежих земельных работ рядом со скважиной. В результате обследования на дне скважины под слоем бетона обнаружили тело пенсионерки.
Как оказалось, между женщиной и ее 58-летним сыном произошел конфликт, во время которого мужчина задушил мать. С целью скрыть преступление он поместил ее тело в скважину и залил бетоном.
Правоохранители задержали злоумышленника, ему объявили подозрение.
Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.