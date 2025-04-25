Россияне накрыли "Ураганами" село в Харьковской области: пострадали гражданские
Вчера, 24 апреля, кафиры ударили из реактивной артиллерии по селу Нечволодовка Купянского района. В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома, пострадали мирные жители
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 10:10 оккупанты ударили по Купянскому району из РСЗО "Ураган".
"Повреждены дома. Женщина 82 лет получила ранения. 77-летняя жительница получила острый шок", – говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, вчера оккупационные войска РФ атаковали авиабомбами две пограничные общины Сумского района. В результате вражеских обстрелов ранены четверо гражданских.
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