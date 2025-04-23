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23 квітня 2025, 20:31

Удар по Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла — деталі

23 квітня 2025, 20:31
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фото: ілюстративне
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У Марганці Дніпропетровської області кількість постраждалих унаслідок російської атаки в автобус

Про це голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно", - написав він.

Нагадаємо, у Марганці росіяни атакували БпЛА автобус, який віз людей на роботу.

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автобус Дніпропетровська область дрон БПЛА атака Марганець постраждалий
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