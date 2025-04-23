Удар по Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла — деталі
У Марганці Дніпропетровської області кількість постраждалих унаслідок російської атаки в автобус
Про це голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно", - написав він.
Нагадаємо, у Марганці росіяни атакували БпЛА автобус, який віз людей на роботу.
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