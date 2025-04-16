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В соцсетях сообщают о взрывах в Днепре. Россияне атакуют город ударными дронами

Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.

Приблизительно в 22:30 в Днепре прогремели взрывы. В социальных сетях сообщают о массовой атаке беспилотниками. Следует заметить, что воздушная тревога в области все еще продолжается, поэтому оставаться в безопасных местах.

Также глава Харьковской ОВА сообщил, что россияне 16 апреля атаковали Изюм. По его словам, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина: их госпитализировали медики. Также в городе поврежден частный дом.