Днепр под массовой атакой беспилотников: в городе раздаются взрывы
В соцсетях сообщают о взрывах в Днепре. Россияне атакуют город ударными дронами
Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.
Приблизительно в 22:30 в Днепре прогремели взрывы. В социальных сетях сообщают о массовой атаке беспилотниками. Следует заметить, что воздушная тревога в области все еще продолжается, поэтому оставаться в безопасных местах.
Также глава Харьковской ОВА сообщил, что россияне 16 апреля атаковали Изюм. По его словам, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина: их госпитализировали медики. Также в городе поврежден частный дом.
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