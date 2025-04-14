Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией
Российские войска в воскресенье, 13 апреля, атаковали дронами Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .
По его словам, враг непрерывно атаковал Никопольщину. Дронами-камикадзе и тяжелой артиллерии целил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах.
Пострадал 53-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Специалисты еще обследуют территории. Впрочем, уже сейчас известно, что в тамошних населенных пунктах россияне повредили 4 частных дома и админздания. Среди разбитого – хозяйственная постройка и авто.
Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. По состоянию на утро 14 апреля известно о 34 погибших, раненых – 117 человек.
Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-2".