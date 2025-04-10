Фото: прокуратура

Городской голова Днепра рассказал, что россияне ударили ракетой по составу салфеток и памперсов. Он также назвал это неприкрытым террором

Об этом написал мэр Днепра, передает RegioNews.

В соцсетях публиковали кадры, где видно, как в Днепре после атаки баллистики в небо поднимается густой черный дым. По словам Бориса Филатова, это потому, что россияне ударили ракетой по составу салфеток и памперсов.

Он отметил, что лично говорил с собственником. Филатов добавил, что там точно не было никаких "офицеров НАТО" и наемников (именно так часто говорит пропаганда РФ).

"Это террор. Ничем не прикрыт террор. Они просто тупо бьют баллистикой по памперсам и детским площадкам. И пока один дедушка мечтает, чтобы его целовали в ср@ку и делать deals, еще никогда "сверхдержава" не выглядела так смешно и жалко", - написал Борис Филатов.

Следует отметить, что в Днепре количество пострадавших в результате атаки выросло до пяти. Один человек погиб. Пострадала 55-летняя женщина в тяжелом состоянии, остальные раненые - в состоянии средней тяжести.