В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданского
Сегодня утром, 10 апреля, российские оккупанты атаковали БпЛА жителя поселка Антоновка Херсонского района. Пенсионера госпитализировали в медучреждение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики атаковали жителя Антоновки около 09:40.
"Из-за сброса взрывчатки 77-летний мужчина получил взрывную травму и обломочные ранения ноги. Пострадавшего доставили в больницу", – говорится в сообщении.
В настоящее время медики оказывают пострадавшему херсонцу необходимую помощь.
Напомним, в Херсонской области в течение 9 апреля в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.
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