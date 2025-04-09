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09 апреля 2025, 23:35

Завалили землю тушами мертвых животных: на Днепропетровщине будут судить предпринимателей и фермера

09 апреля 2025, 23:35
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Фото: прокуратура
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух предпринимателей и фермера. Им инкриминируют загрязнение и порчу земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что владельцы предприятий, специализирующихся на переработке мяса, вместе с местным фермером незаконно вывозили опасные отходы животного происхождения и составляли их на земельных участках в селе Синельниковского района области.

Кроме того, они оформляли фейковые документы о якобы соблюдении требований и норм утилизации животных отходов. Во время обысков правоохранители обнаружили, что отходы заняли более 2 тысяч квадратных метров.

"В результате проведенных лабораторно-инструментальных исследований в отобранных образцах почвы установлено превышение содержания показателей аммиачного азота, азота нитратов, фосфора, цинка, меди, что представляет опасность для окружающей среды, а также жизнь и здоровье людей", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили депутата с группой лиц, загрязнивших более 2 квадратных метров земли опасными отходами. Известно, что они занимались сбором опасных жидких отходов без лицензии.

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