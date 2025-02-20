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Правоохранители разоблачили чиновника, который требовал и получал с предпринимателей деньги за фиктивные справки об утилизации отходов. На самом же деле эти отходы не утилизировали, а просто заковывали в землю.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, чиновник наладил схему фиктивной утилизации отходов и выдачу поддельных подтверждающих документов. Ежемесячно фиктивно утилизировали от 40 до 50 тонн отходов.

Известно, что подозреваемый систематически требовал и получал от предпринимателей деньги за заключение фиктивных договоров и выдачу справок по утилизации отходов. Стоимость "услуги" составляла от 7 до 30 тысяч гривен.

На самом же деле предприниматели захороняли отходы недалеко от своих производственных мощностей. Само госпредприятие тоже не утилизировало отходы: они просто прикапывали их на близлежащем участке. Это создавало значительную экологическую и эпизоотическую опасность.

"Полицейские продолжают расследование и работают над установлением всех фигурантов преступной схемы", - сообщили правоохранители.

Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили хищение бюджетных средств на ремонте в больнице. Подозрение получил подрядчик, завысивший стоимость работ. Известно, что деньги выделялись на ремонт помещений городской больницы для госпитализации больных острой респираторной болезнью СОVID-19 в Киевском районе Одессы. Однако в результате подрядчик незаконно получил почти миллион гривен бюджетных средств.