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09 квітня 2025, 23:35

Завалили землю тушами мертвих тварин: на Дніпропетровщині судитимуть підприємців та фермера

09 квітня 2025, 23:35
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Фото: прокуратура
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох підприємців і фермера. Їм інкримінують забруднення та псування земель відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей і довкілля

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що власники підприємств, які спеціалізуються на переробці м’яса, разом з місцевим фермером незаконно вивозили небезпечні відходи тваринного походження та складали їх на земельних ділянках у селі Синельниківського району області.

Крім того, вони оформлювали фейкові документи про нібито дотримання вимог і норм утилізації тваринних відходів. Під час обшуків правоохоронці виявили, що відходи зайняли понад 2 тисячі квадратних метрів.

"У результаті проведених лабораторно-інструментальних досліджень, у відібраних зразках ґрунту встановлено перевищення вмісту показників аміачного азоту, азоту нітратів, фосфору, цинку, міді, що становить небезпеку для довкілля, а також життя і здоровʼя людей," - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили депутата з групою осіб, які забруднили понад 2 квадратних метрів землі небезпечними відходами. Відомо, що вони займались збором небезпечних рідких відходів без ліцензії.

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