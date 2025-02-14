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14 февраля 2025, 13:55

В Одесской области разоблачили депутата, который с сообщниками создавал опасность для экологии и местных жителей

14 февраля 2025, 13:55
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Фото: Нацполиция
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В Одесской области правоохранители разоблачили группу во главе с депутатом. Злоумышленники занимались утилизацией опасных отходов, не имея на это лицензии. Это привело к плохим последствиям

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Одесской области разоблачили депутата с группой лиц, которые загрязнили более 2 квадратных метров земли опасными отходами. Злоумышленники не имели лицензии, но занимались сбором опасных жидких отходов, нуждающихся в утилизации. Речь идет, в частности, об остатках нефтепродуктов.

Они сливали эти отходы на участке полигона. Правоохранители подчеркнули, что эти действия привели к существенному ухудшению экологической обстановки. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили директора предприятия, который допустил хранение остатков в несанкционированных местах и не принял меры по их утилизации. Такое нарушение привело к загрязнению территории более 65 тысяч квадратных метров. Госэкоинспекция подтвердила, что фермер создал опасность для окружающей среды и людей.

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