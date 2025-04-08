Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: пострадал мужчина
Во вторник, 8 апреля, российские оккупанты нанесли удар по автомобилю в Днепровском районе Херсона. В результате атаки вражеского БпЛА пострадал мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что около 17:30 из-за взрыва БпЛА ранения получил пенсионер.
"В результате атаки пострадал 76-летний херсонец. Он получил взрывную травму, ранение живота, плеча и бедра", – говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали с гражданского дрона в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки 85-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения туловища, головы и ноги.
Войска РФ накрыли огнем жилую инфраструктуру в Лимане: есть разрушенияВсе новости »
08 апреля 2025, 17:44Россияне атаковали село на Запорожье: разрушен дом, ранен мужчина
08 апреля 2025, 15:56В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 8 человек
08 апреля 2025, 09:01
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Обещали вернуть сына домой: в Винницкой области адвокат и депутат требовали взятку с вдовы военного
08 апреля 2025, 19:45Убытков почти на 20 млн грн: на Сумщине из-за халатности будут судить двух таможенников
08 апреля 2025, 19:30Ехал спасать друга: на Харьковщине россияне убили мужчину дроном
08 апреля 2025, 19:10На Харьковщине оккупанты ударили по пункту выдачи гумопомощи: пострадала женщина
08 апреля 2025, 19:09Температура в Украине завтра опустится до -5 градусов
08 апреля 2025, 18:58В элитном ЖК Киева горело авто: полиция нашла виновника
08 апреля 2025, 18:55В Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс
08 апреля 2025, 18:42Сделала замечание: мужчина напал с ножом на киевлянку прямо у ее квартиры
08 апреля 2025, 18:22Стало известно, кого из заключенных не берут в ряды ВСУ
08 апреля 2025, 18:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все блоги »