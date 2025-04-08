На Харьковщине оккупанты ударили по пункту выдачи гумопомощи: пострадала женщина
Во вторник, 8 апреля, россияне атаковали дроном поселок Белый Колодец Чугуевского района. В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи пострадала мирная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 11:00 оккупанты с дрона сбросили боеприпас на поселковый совет, где выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению.
"В здании выбиты окна и поврежден фасад. Женщина получила ранения", – говорится в сообщении.
Информация о других пострадавших уточняется. По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что 8 апреля в городе Волчанск на Харьковщине войска РФ сбросили с дрона взрывчатку, пострадал 64-летний мужчина.