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Кривой Рог атакуют "Шахеды", в городе прозвучала серия взрывов
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04 апреля 2025, 23:25

Кривой Рог атакуют "Шахеды", в городе прозвучала серия взрывов

04 апреля 2025, 23:25
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фото: иллюстративное
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Российские захватчики атакуют Кривой Рог ударными беспилотниками типа Shahed, в городе прогремели несколько взрывов

Об этом сообщает Телеграмм-сообщество СВОИ Кривой Рог, передает RegioNews.

Отмечается, что в городе раздаются взрывы. Также возникли проблемы с электроснабжением.

Напомним, 4 апреля вечером россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки было повреждено более 20 домов и 30 автомобилей. Известно о 16 погибших, десятки человек получили ранения.

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