Кривой Рог атакуют "Шахеды", в городе прозвучала серия взрывов
Российские захватчики атакуют Кривой Рог ударными беспилотниками типа Shahed, в городе прогремели несколько взрывов
Об этом сообщает Телеграмм-сообщество СВОИ Кривой Рог, передает RegioNews.
Отмечается, что в городе раздаются взрывы. Также возникли проблемы с электроснабжением.
Напомним, 4 апреля вечером россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки было повреждено более 20 домов и 30 автомобилей. Известно о 16 погибших, десятки человек получили ранения.
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