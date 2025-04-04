Шмигаль отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу

фото: иллюстративное

Премьер-министр Денис Шмигаль в связи с ударом России по Кривому Рогу, в результате которого погибли многие люди, призвал партнеров к решительным действиям для принуждения Москвы к миру

Об этом он написал в телеграмме, передает RegioNews.

Глава Кабмина подчеркнул, что РФ нанесла ракетный удар по жилому массиву Кривого Рога в пятницу вечером, когда люди возвращались с работы, а на детских площадках играли дети.

"Удар просто по жилым домам, ресторану. Уже 14 погибших. Шестеро детей. Жестокость и низость врага не знает предела. Многие раненые. Все спасательные службы работают на месте. Мир должен немедленно отреагировать на эту агрессию против детей. Призываем партнеров к решительным действиям".

Напомним, в результате удара РФ по Кривому Рогу повреждены более 20 домов и 30 автомобилей.