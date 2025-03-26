В Николаевской области зенитчики уничтожили 7 "шахедов", — ОВА

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области семь ударных беспилотников россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 26 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены семь БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами акваторию Очаковской общины. К счастью, раненых нет.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских.