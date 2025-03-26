В Николаевской области зенитчики уничтожили 7 "шахедов", — ОВА
Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области семь ударных беспилотников россиян
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 26 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены семь БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
По словам Виталия Кима, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами акваторию Очаковской общины. К счастью, раненых нет.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских.
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