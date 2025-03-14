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14 марта 2025, 05:40

В Киевской области нашли остатки российского беспилотника

14 марта 2025, 05:40
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фото: ГСЧС
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В одном из районов Киевской области работник лесхоза обнаружил беспилотник

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На место прибыли саперы. После проведения обследования было установлено, что это безопасные остатки вражеского беспилотника.

Пострадавших нет.

Напомним, в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.

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