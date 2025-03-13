Атака дронов по Одесщине: в двух районах вспыхнули пожары
Ночью 13 марта российские военные атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В двух районах возникли пожары
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
В Одесском районе в результате вражеского удара горел частный гараж.
В Белгород-Днестровском районе в результате падения обломков дрона загорелась сухая трава, также вспыхнуло здание неработающего медицинского учреждения.
Оба пожара потушили. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 13 марта Россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету "Искандер-М", а также 117 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных моделей.
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