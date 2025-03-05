Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили в Харькове злоумышленников, которые обманули иностранцев. Они предлагали вкладывать деньги в криптовалюту, а на самом деле воровали деньги

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Харькове будут судить мошенников, которые обманули граждан Латвии почти на 11 миллионов гривен. Известно, что организацию входило пять человек. Они предлагали латвийцам вложить деньги в акции или криптовалюту, зарабатывая при этом на процентах.

Для правдоподобия аферисты создали веб-сайты и псевдотрейдинговые платформы. Таким образом, они убеждали людей, что торговля происходит на самом деле. Однако в результате они выводили деньги "клиентов" на подконтрольные криптовалютные кошельки, а после выводили наличные через обменные пункты.

"В настоящее время следователи полиции завершили досудебное расследование и направили дело в суд. Фигурантам грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили организаторов финансовой пирамиды. Они обещали высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов с дополнительными выплатами. В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан на сумму более 200 тысяч долларов.