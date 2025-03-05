Мошенники обманули прикарпатца на 77 тысяч гривен
В Украине участились случаи онлайн-мошенничества. На Прикарпатье мошенники обманули 52-летнего мужчину
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
По словам заявителя, он разместил объявление о продаже товара, после чего получил уведомление от псевдопокупателя со ссылкой. Перейдя за ним, мужчина указал свои личные данные и данные своей банковской карты.
Впоследствии пострадавший обнаружил, что с карты исчезло 77 тысяч гривен.
По факту мошеннических действий полицейские возбудили уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного Кодекса Украины.
Чтобы не попасть на крючок аферистов, полиция рекомендует:
- не переходить по сомнительным ссылкам, присланным посторонними;
- внимательно проверять URL-адрес;
- не сообщать данные карты, пароли и другие данные, которые могут использоваться для подтверждения платежей.
Напомним, жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен из-за фальшивого предложения "епомощи".
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