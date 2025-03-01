В Днепре медики спасли пенсионера, пытавшегося покончить жизнь самоубийством

фото: Телеканал D1

В Днепре мужчина решил покончить с собой, перерезав шею. К счастью, его вовремя спасли медики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеканал D1.

Медикам поступил вызов о том, что 66-летний мужчина пытается перерезать себе шею. К счастью, они приехали вовремя и оказали мужчине экстренную помощь – остановили кровотечение, наложили асептическую повязку и провели медикацию.

После этого мужчину госпитализировали.

Если вам кажется, что вы не вывозите ситуацию, попросите о помощи. Это не стыдно. Не сдавайтесь! Всё будет хорошо. Мы стоим на страже вашей жизни, – напомнили медики.

Напомним, российские военные ударили по детсаду на Днепропетровщине, есть пострадавшие.