В Днепропетровской области россияне атаковали дроном гражданский автомобиль: погиб мужчина

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Сегодня, 27 февраля, днем российские войска направили ударный дрон в автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате атак погиб мужчина, женщина получила ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, дрон типа FPV попал в гражданский автомобиль, который ехал по автодороге, ведущей из одного из сел Марганецкого общины.

В результате атаки погиб 51-летний мужчина, а его 52-летняя жена получила тяжелые ранения, ее госпитализировали в больницу.

Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Напомним, ранее также сообщалось, что российские захватчики ночью 27 февраля обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" Марганецкую общину Днепропетровской области.