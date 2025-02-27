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27 февраля 2025, 18:09

В Днепропетровской области россияне атаковали дроном гражданский автомобиль: погиб мужчина

27 февраля 2025, 18:09
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фото: полиция
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Сегодня, 27 февраля, днем российские войска направили ударный дрон в автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате атак погиб мужчина, женщина получила ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, дрон типа FPV попал в гражданский автомобиль, который ехал по автодороге, ведущей из одного из сел Марганецкого общины.

В результате атаки погиб 51-летний мужчина, а его 52-летняя жена получила тяжелые ранения, ее госпитализировали в больницу.

Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Напомним, ранее также сообщалось, что российские захватчики ночью 27 февраля обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" Марганецкую общину Днепропетровской области.

война обстрел Днепропетровская область дрон
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