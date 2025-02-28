Россияне ранили троих человек в Днепропетровской области
На Днепропетровщине армия РФ ранила троих человек в двух районах
Как передает RegioNews, об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Телеграмме.
Ранения получили мужчины в возрасте 48 и 35 лет, а также 84-летняя женщина.
"На Синельниковщине российская армия ранила двух человек – мужчин 48 и 35 лет. Лечиться они будут амбулаторно… На Никопольщине тоже есть потерпевшая. Это женщина 84 года. Ей оказали помощь на месте. Оправляться будет дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение дня россияне атаковали Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую общины.
Напомним, россияне нанесли удары по Днепропетровщине: повреждено предприятие.
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