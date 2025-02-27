Оккупанты сбросили КАБ на поселок на Харьковщине: первая информация об атаке
В четверг, 27 февраля, россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино в Харьковской области
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.
По его словам, российские террористы атаковали Слатино КАБом около 15.40.
"Удар пришелся по открытой территории в пределах населенного пункта. Данных относительно пострадавших или разрушений по состоянию на данный момент не поступало", – говорится в сообщении.
Напомним, в Боровой Харьковской области в результате обстрела российскими КАБами вечером 26 февраля были повреждены две машины скорой помощи.
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