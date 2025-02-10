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10 лютого 2025, 22:25

На Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ

10 лютого 2025, 22:25
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Фото: Нацполіція
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Аферисти протягом року виманювали гроші громадян. Вони спеціально шукали оголошення про збори коштів на ЗСУ, а потім - обіцяли грошовий переказ з Польщі. От тільки насправді вони крали гроші українців

Про це повідомляє Нацполіція в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили п'ятьох жителів Дніпропетровщини, які протягом року обманювали людей. Зокрема, серед потерпілих є військові.

У соціальних мережах аферисти шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ - лікування та надання матеріальної допомоги. Потім вони з фейкових акаунтів представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

Проте насправді замість конвертування злотих у гривні аферисти пропонували потерпілим певний алгоритм дій, під час якого отримували персональні та банківські дані громадян. Згодом вони привласнювали кошти з їхніх рахунків.

"До протиправної діяльності причетні п’ятеро жителів Дніпропетровської області, віком від 31 до 56 років. Вони ошукали 21 громадянина на майже 500 тисяч гривень", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині засудили шахрая, який влаштовував фейкові збори на "лікування дитини" та "допомогу ЗСУ".

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