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30 января 2025, 05:10

На Черниговщине осудили мошенника за фейковые сборы на "лечение ребенка" и "помощь ВСУ"

30 января 2025, 05:10
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фото: полиция
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Суд вынес приговор 26-летнему жителю Новгород-Северского района, который создавал фейковые профили в соцсетях для сбора пожертвований неравнодушных граждан под вымышленными предлогами

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Полиция в прошлом году получила ряд сообщений граждан о возможных мошеннических действиях со стороны лиц, которые в соцсети под именами "Снежана" и "Виталий" организовали подозрительные сборы благотворительных пожертвований. Женщина жаловалась на затруднительное материальное положение и просила деньги на лечение своей маленькой дочери, а мужчина представлялся военным и собирал средства на военную амуницию, снаряжение и автомобиль для своих собратьев.

Бдительные заявители заподозрили, что оба просителя являются мошенниками. В частности, документы, якобы подтверждающие болезнь ребенка, выглядели ложными. А "военный" не обнародовал никаких отчетов о расходе собранных средств по назначению.

Правоохранители установили, что владельцем обоих фейковых профилей в соцсетях на самом деле является 26-летний житель одного из сел Новгород-Северского района.

Таким образом, злоумышленник успел обмануть по меньшей мере 10 граждан из разных областей Украины, которые разными суммами перечисляли деньги мошеннику. Среди пострадавших – мать павшего воина, которая перечислила мошеннику деньги якобы на покупку необходимого снаряжения для военных.

Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему назначили 6 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группу мошенников из Черкасской области, которые выдавали себя за военных и присвоили 2,5 млн грн донатов на ВСУ.

суд мошенники Черниговская область приговор мошенничество сборы
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