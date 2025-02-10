В Херсоне из-за атаки российского беспилотника пострадал человек

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Как передает RegioNews, об этом Херсонская ОВА сообщила в Фейсбуке.

"Житель Херсона пострадал из-за атаки российского беспилотника. Во вражеский удар попал 45-летний мужчина. У него взрывная травма и обломочное ранение ноги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним, на днях вражеский дрон залетел в квартиру в Херсоне и взорвался. В результате взрыва БпЛА в квартире пострадала 66-летняя женщина.

Как сообщалось, в Херсонской области 60-летний мужчина подорвался на российской мине.