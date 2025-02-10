В Херсоне из-за атаки российского беспилотника пострадал человек
Житель Херсона пострадал из-за атаки российского беспилотника
Как передает RegioNews, об этом Херсонская ОВА сообщила в Фейсбуке.
"Житель Херсона пострадал из-за атаки российского беспилотника. Во вражеский удар попал 45-летний мужчина. У него взрывная травма и обломочное ранение ноги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Напомним, на днях вражеский дрон залетел в квартиру в Херсоне и взорвался. В результате взрыва БпЛА в квартире пострадала 66-летняя женщина.
Как сообщалось, в Херсонской области 60-летний мужчина подорвался на российской мине.
В Херсонской области из-за российских обстрелов ранен гражданскийВсе новости »
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