В ВСУ обновили программу базовой военной подготовки

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Во всех учебных центрах, в которых готовят мобилизованных на службу в ВСУ, обновили программу базовой общевойсковой подготовки

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

В обновленной программе общая продолжительность обучения остается без изменений – полтора месяца (с учетом предоставления рекрутам дней на отдых), из которых 41 день отведено на занятия, 6 – на отдых и один – на административные вопросы.

Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа: ознакомительный курс – 8 часов, курс индивидуальной подготовки – 107 часов, обучение действиям в составе подразделения – 209 часов, комплексное тактическое занятие – 48 часов.

Среди главных новшеств базовой военной подготовки:

введен "нулевой день"/день "перезагрузки" (адаптация гражданскоuj к военной среде);

больше психологической подготовки;

изучение программного обеспечения "Кропива";

расширенный курс по медицинской помощи;

добавлена "маршевая" подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.

Учебная программа также включает усовершенствованные стрелковые упражнения по индивидуальному оружию на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 м) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов.

Кроме того, военным будут показывать фильмы виртуальной реальности "Первый бой" в рамках подготовки психологической стойкости.

По результатам успешного обучения военнослужащие получают сертификат и классную квалификацию по ВОС-100 "стрелкам". Далее их готовят на профессиональных курсах в соответствии с должностями в боевых подразделениях.

Напомним, в конце января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение правил мобилизации. По мнению авторов документа, это "положит конец агрессивной "бусификации" украинцев".