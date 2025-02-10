Воздушные силы показали, как сбивали российские дроны на Востоке
Во время ночной дроновой атаки оккупационных войск России зенитчики сбивали вражеские БпЛА на Востоке Украины
Кадры поражения российских ударных беспилотников обнародовало Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.
"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Продолжаем нашу борьбу!", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на понедельник, 10 февраля, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 были локационно потеряны.
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