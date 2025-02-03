фото: полиция

Среди разоблаченных схем – зачисление в учебное заведение, выдача разрешений и других документов. Суммы взяток в зависимости от "проблемы" колебались от 1500 гривен до 3000 долларов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Правоохранители собрали доказательства в отношении 11 фигурантов. Среди них – чиновники местного самоуправления, учебных и медицинских учреждений, работники ТЦК и СП, а также их сообщники из Хмельницкой, Донецкой, Волынской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Одесской областей.

К примеру, стоимость обновления данных и военно-учтенных документов с возможностью отсрочки на один год достигала 3000 долларов. Отсрочить призыв можно и путем зачисления лиц в учебное заведение. Цена вопроса – от 500 долларов.

За лечение в стационаре, подготовку и выдачу необходимой меддокументации о наличии какого-либо заболевания дельцы брали от 40 до 110 тысяч гривен. Сумма взятки зависела от размера работы и зоны ответственности. Также за 1500 долларов могли помочь ускорить процесс назначения человеку группы инвалидности, имеющей для этого все основания.

Чиновники органов местного самоуправления требовали деньги за беспрепятственное получение разрешительной документации или на установление объекта торговли на определенной точке, или на права управления спецтехникой.

Всем причастным к коррупционным схемам лицам следователи объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Максимальное наказание, которое может угрожать злоумышленникам – до 10 лет тюрьмы, с конфискацией имущества.

Напомним, на Полтавщине профессора вуза обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации.