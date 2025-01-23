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23 января 2025, 01:15

Авария на подстанции шахты: на Днепропетровщине под землей застряли 135 горняков

23 января 2025, 01:15
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фото: ГСЧС Украины
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В результате аварии на подстанции шахты в Днепропетровской области 135 работников оказались заблокированы на глубине более 1300 метров. Шахтеров подняли на поверхность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона в среду, 22 января.

Отмечается, что спасение горняков потребовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность.

Последствия аварии ликвидировали горноспасатели, специалисты предприятия и подразделения ГСЧС.

"Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.


Напомним, ранее на шахте Добропольская в Донецкой области из-за отсутствия электричества в результате обстрелов 151 шахтер застрял под землей.

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