Аварія на підстанції шахти: на Дніпропетровщині під землею застрягли 135 гірників

фото: ДСНС України

Внаслідок аварії на підстанції шахти в Дніпропетровській області 135 працівників опинилися заблокованими на глибині понад 1300 метрів. Шахтарів підняли на поверхню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Інцидент стався у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону у середу, 22 січня.

Зазначається, що порятунок гірників вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню.

Наслідки аварії ліквідувати гірничорятувальники, фахівці підприємства та підрозділи ДСНС.

"Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими", — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше на шахті Добропільська в Донецькій області через відсутність електрики внаслідок обстрілів 151 шахтар застряг під землею.