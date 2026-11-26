Фото: Офис Генерального прокурора

Украина передала Германии и Турции двух иностранцев, находившихся в международном розыске за мошенничество. Одного из них подозревают в участии в преступной группировке, которая обманула людей более чем на 2 млн грн. Другой получил 18 обвинительных приговоров в Турции с общим сроком наказания почти 65 лет

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

Экстрадиции прошли 19 и 20 ноября 2026 года.

В Германию передали иностранца, который, по данным немецких правоохранителей, входил в состав преступной группировки. Его участники обманули пострадавших более чем на 2 млн грн.

Мужчину задержали в Киевской области в августе 2026 года. Ранее его уже задерживали в Украине в конце 2019, однако тогда экстрадиция не состоялась.

В Турцию экстрадировали 44-летнего гражданина этой страны. По 18 обвинительным приговорам ему назначили почти 65 лет лишения свободы.

По данным следствия, на протяжении 2015-2021 годов мужчина мошенническим путем завладевал деньгами граждан, незаконно использовал чужие банковские карты и проводил финансовые операции без согласия владельцев счетов. От его действий пострадали не менее 20 человек.

В июне 2026 года правоохранители задержали его при попытке выехать из Украины через пункт пропуска "Мамалига".

Решение о выдаче иностранцев было принято после экстрадиционных проверок, проведенных Киевской и Черновицкой областными прокуратурами. В процесс также присоединились Офис генерального прокурора и Министерство юстиции Украины.

Ранее сообщалось, из Германии экстрадировали в Украину подозреваемого в масштабном наркобизнесе в Днепре, которого в 2019 году обвинили в участии в преступной организации из 11 человек, занимавшихся производством и сбытом психотропного "метамфетамина".