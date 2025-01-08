Жительница Днепропетровщины сгорела заживо в собственном доме
Смертельный пожар произошел ночью 7 января в селе Веселая Федоровка Никопольского района. Тело погибшей местной жительницы обнаружили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Известно, что на улице Новой загорелся частный жилой дом. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар.
"Внутри горящего дома пожарные обнаружили обгоревшее тело погибшей женщины, 1965 года рождения", — говорится в сообщении.
Компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 6 января в селе Спасское Днепровского района во время пожара погиб мужчина.
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