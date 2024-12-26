На Днепропетровщине разоблачили мошенника, заработавшего 100 тыс. грн на продаже несуществующих дров

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Правоохранители задержали мошенника в Самаровском районе Днепропетровской области, продававшего в сети несуществующие дрова и строительные материалы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, мужчина в течение этого года размещал в соцсетях объявления о продаже дров и строительных материалов. Он требовал от потенциальных покупателей предоплату. Как только злоумышленник получал денежный перевод, он обрывал связь с потерпевшими.

Правоохранители установили, что фигурант таким образом обманул 11 человек по всей стране. Ущерб от его преступной деятельности составляет почти 100 тысяч гривен.

Злоумышленником является 33-летний житель области. Во время обысков в его доме правоохранители обнаружили мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты разных мобильных операторов. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мошенницу, которая выманила 1 млн грн у жены пленного защитника Азовстали.