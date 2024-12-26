01:15  26 декабря
На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
06:25  26 декабря
На Хмельнитчине космический "Марсоход" помогает фермерам выращивать огурцы
05:05  26 декабря
В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2024, 18:12

На Днепропетровщине разоблачили мошенника, заработавшего 100 тыс. грн на продаже несуществующих дров

26 декабря 2024, 18:12
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали мошенника в Самаровском районе Днепропетровской области, продававшего в сети несуществующие дрова и строительные материалы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, мужчина в течение этого года размещал в соцсетях объявления о продаже дров и строительных материалов. Он требовал от потенциальных покупателей предоплату. Как только злоумышленник получал денежный перевод, он обрывал связь с потерпевшими.

Правоохранители установили, что фигурант таким образом обманул 11 человек по всей стране. Ущерб от его преступной деятельности составляет почти 100 тысяч гривен.

Злоумышленником является 33-летний житель области. Во время обысков в его доме правоохранители обнаружили мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты разных мобильных операторов. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мошенницу, которая выманила 1 млн грн у жены пленного защитника Азовстали.

мошенники продажа Днепропетровская область мошенничество
В Украине разоблачили схему продажи в Европу авто, угнанных на Киевщине во время оккупации
25 декабря 2024, 21:25
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В Сумской области в результате массированного обстрела погиб гражданский мужчина
26 декабря 2024, 19:15
Бывшего председателя одесского УДАРа, пойманного на взятке, взяли под арест
26 декабря 2024, 19:07
Экс-чиновники столичного КП получили подозрения за присвоение 9 млн грн
26 декабря 2024, 18:39
11 лет за измену: в Николаеве на нары отправили приспешника РФ
26 декабря 2024, 18:01
На Киевщине женщина перелезала через забор и застряла на штыре
26 декабря 2024, 17:49
Командира взвода 211 бригады, издевавшегося над подчиненными, объявили в розыск
26 декабря 2024, 17:38
Чиновник горсовета на Харьковщине пытался присвоить 5 млн грн, выделенных на восстановление
26 декабря 2024, 17:22
Авиакатастрофа в Актау: как украинские медиа помогли российскому ИПСО
26 декабря 2024, 17:06
В Белозерке Херсонской области вражеский снаряд попал в многоэтажку
26 декабря 2024, 16:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »