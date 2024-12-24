фото: ГСЧС

В понедельник, 23 декабря, россияне нанесли очередной удар по частному сектору Покровска в Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате обстрела загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и навес. Спасатели локализовали пожар на площади 151 кв.метров.

Однако из-за повторного обстрела и угрозы жизни личного состава чрезвычайники были вынуждены приостановить ликвидацию пожара.

В ГСЧС подчеркнули, что ситуация в Донецкой области остается чрезвычайно сложной и призвали граждан не пренебрегать своей безопасностью и эвакуироваться в более безопасные места.

Напомним, 24 декабря российские войска атаковали поселок Покровское Никопольского района. Оккупанты ударили дроном-камикадзе по АЗС. В результате удара загорелись резервуары с топливом.