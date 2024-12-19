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В ночь на 19 декабря российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 9 часов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, передает RegioNews.

"В области работали силы ПВО. Вражескиее цели уничтожены. Спасибо защитникам неба за профессиональную работу. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры отсутствуют", – говорится в сообщении.

В то же время в результате падения обломков сбитой вражеской цели в одном из населенных пунктов поврежден частный дом – выбиты стекла и поврежден забор.

Также падение обломков сбитой цели было зафиксировано на одном из участков железной дороги. Ее перекрывали для извлечения отломков из колеи. Пожар и повреждение отсутствуют. Сейчас движение по пути возобновлено.

Напомним, с вечера 18 декабря российская армия атаковала Украину баллистикой, управляемой авиаракетой и 85 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 45 дронов, еще почти столько же – локационно потеряны.