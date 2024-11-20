В Киевской области в пожаре погибли два человека
Смертельный пожар произошел на днях в поселке Ставище в Белоцерковском районе Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Горел частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела двух человек. Погибли 62-летний владелец дома и его 50-летний гость.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара. Назначены соответствующие экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей. Трагедия произошла утром 20 ноября.
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