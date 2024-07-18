В Днепропетровской области ПВО сбила российский разведывательный дрон

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Сегодня утром, 18 июля, одно из подразделений противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток" сбило российский дрон-разведчик на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Над областью сбили разведывательный БпЛА. По вражеской цели отработало подразделение ВК "Восход", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак поблагодарил защитников неба за точную работу.

Напомним, над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили две ракеты и пять "Шахедов". В Кременчугском районе Полтавщины есть повреждения из-за атаки вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что русские войска ночью 18 июля запустили по Украине 19 целей. Силам ПВО удалось сбить все дроны и две ракеты из трех.