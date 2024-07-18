Силы ПВО ночью уничтожили 16 "Шахедов" и две управляемые ракеты Х-59
Российские войска ночью 18 июля запустили по Украине 19 целей. Силам ПВО удалось сбить все дроны и две ракеты из трех
Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, передает RegioNews.
Ночью 18 июля враг нанес удар по Украине 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя Х-59/Х-69 и одной Х-35.
В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 19 воздушных целей.
К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате защитникам неба удалось поразить все 16 дронов типа Shahed и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.
Большинство целей было уничтожено на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
Напомним, над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили 2 ракеты и 5 "Шахедов". В Кременчугском районе Полтавщины есть повреждения из-за атаки вражеских БПЛА.