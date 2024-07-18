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18 июля 2024, 08:07

ПВО поразила российские дроны на подступах к Киеву

18 июля 2024, 08:07
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы ПВО во время воздушных тревог в ночь на 18 июля на подступах к столице поразили российские дроны, атаковавшие город 

Об этом сообщает Киевская ГВА, передает RegioNews.

По словам начальника КГВА Сергея Попка, "во время одной из последних воздушных тревог для Киева существовала реальная угроза применения врагом БпЛА. Определенное количество дронов противника направлялись на столицу, но были поражены силами и средствами ПВО на подступах (тип и количество – в отчетах Воздушных сил)".

"Сразу появилась информация о якобы падении обломков в Дарницком районе Киева. Оперативно было проведено обследование указанного района отрядами оперативных служб. К счастью – последствий обстрела не обнаружено", – отметил Попко.

Начальник КМВА отметил, что "в Киеве без разрушений и пострадавших", и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, около 23:00 17 июля в Киеве раздались взрывы, работала ПВО.

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