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21 октября 2021, 18:24 43

В Кривом Роге на ребенка упало дерево

21 октября 2021, 18:24 43
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Фото: Рixabay
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В Кривом Роге на детской площадке на ребенка упало дерево, когда он находился на качелях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел в Металлургическом районе города. Родители вызвали скорую. Девочка была в сознании. Очевидцы отмечают, что не так давно коммунальные службы проводили омоложение деревьев на территории этой детской площадки.

Информацию о травмировании ребенка уже передали в ювенальную превенцию, и ее специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня на Полтавщине в детском саду на двоих детей и воспитательницу упало дерево.

дети Днепропетровская область Кривой Рог

 
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