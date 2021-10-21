В Кривом Роге на ребенка упало дерево
В Кривом Роге на детской площадке на ребенка упало дерево, когда он находился на качелях
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что инцидент произошел в Металлургическом районе города. Родители вызвали скорую. Девочка была в сознании. Очевидцы отмечают, что не так давно коммунальные службы проводили омоложение деревьев на территории этой детской площадки.
Информацию о травмировании ребенка уже передали в ювенальную превенцию, и ее специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня на Полтавщине в детском саду на двоих детей и воспитательницу упало дерево.
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