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26 октября 2021, 10:58 16

В больнице Днепра пациент убил соседа по палате

26 октября 2021, 10:58 16
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Фото: Рixabay
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В Днепре в больнице №8 один из пациентов убил другого

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Так, 23 октября в Днепровскую Городскую клиническую больницу №8 доставили мужчину с ожогами ног. После оказания ему медицинской помощи, его разместили в палате, где уже находился один пациент.

В ночь на 24 октября между пациентами произошел конфликт. В результате ссоры один мужчина нанес другому несколько ударов в область головы. От полученных травм последний скончался на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта и расследуют убийство.

Напомним, в Луцке мужчина зарезал товарища и заявил, что он сам наткнулся на нож.

смерть убийство Днепр больница

 
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