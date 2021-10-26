В больнице Днепра пациент убил соседа по палате
В Днепре в больнице №8 один из пациентов убил другого
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".
Так, 23 октября в Днепровскую Городскую клиническую больницу №8 доставили мужчину с ожогами ног. После оказания ему медицинской помощи, его разместили в палате, где уже находился один пациент.
В ночь на 24 октября между пациентами произошел конфликт. В результате ссоры один мужчина нанес другому несколько ударов в область головы. От полученных травм последний скончался на месте.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта и расследуют убийство.
Напомним, в Луцке мужчина зарезал товарища и заявил, что он сам наткнулся на нож.
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