У лікарні Дніпра пацієнт вбив сусіда по палаті

Фото: Рixabay

У Дніпрі у лікарні №8 один із пацієнтів убив іншого

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Так, 23 жовтня до Дніпровської міської клінічної лікарні №8 доправили чоловіка з опіками ніг. Після надання йому медичної допомоги, його розмістили у палаті, де вже перебував один пацієнт.

У ніч проти 24 жовтня між пацієнтами стався конфлікт. В результаті сварки один чоловік завдав іншому кілька ударів в область голови. Від отриманих травм останній помер на місці.

Правоохоронці з'ясовують обставини та причини конфлікту і розслідують вбивство.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік зарізав товариша й заявив, що він сам наткнувся на ніж.