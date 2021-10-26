У лікарні Дніпра пацієнт вбив сусіда по палаті
У Дніпрі у лікарні №8 один із пацієнтів убив іншого
Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".
Так, 23 жовтня до Дніпровської міської клінічної лікарні №8 доправили чоловіка з опіками ніг. Після надання йому медичної допомоги, його розмістили у палаті, де вже перебував один пацієнт.
У ніч проти 24 жовтня між пацієнтами стався конфлікт. В результаті сварки один чоловік завдав іншому кілька ударів в область голови. Від отриманих травм останній помер на місці.
Правоохоронці з'ясовують обставини та причини конфлікту і розслідують вбивство.
Нагадаємо, у Луцьку чоловік зарізав товариша й заявив, що він сам наткнувся на ніж.
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