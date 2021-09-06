В Луцке мужчина зарезал товарища и заявил, что он сам наткнулся на нож

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В Луцке мужчина зарезал своего знакомого, после чего позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Правоохранители обнаружили на теле погибшего немало ножевых повреждений. Его туловище, шея и голова были изуродованы многочисленными колото-резаными ранами.

В дальнейшем следователи выяснили, что именно заявитель во время застолья лишил жизни своего товарища. Последний надеялся избежать ответственности, именно поэтому сменил свою окровавленную одежду и вызвал полицию под предлогом несчастного случая.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. Решается вопрос избрания меры пресечения-содержание под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который убил свою тещу. Он нанес ей множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После содеянного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию.