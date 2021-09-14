На Днепропетровщине школьницу за лицо покусала собака

Фото: газета "Новые рубежи-Криничанский район"

В поселке Крынички Днепропетровской области домашняя собака напала на 14-летнюю девушку, которая шла по улице, и покусала за лицо

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на газету в соцсети "Новые рубежи-Крыничанский район".

Мама девочки Наталья рассказала, что у ребенка две рваные раны на щеке и губе. Той же ночью ее дочь прооперировали в третьей городской детской больнице Днепра. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. Однако медики говорят, что шрамы на лице могут остаться и в дальнейшем нужно будет делать пластическую операцию.

Также есть опасения относительно того, не окажется ли бешенство у собаки, которая покусала ребенка.

Полиция нашла хозяев собаки - они от ответственности не отказываются и готовы оплатить пострадавшему ребенку за лечение.

11 сентября в 18:30 ч. в колодцах в районе стадиона возле улицы Школьной большая собака, которая сорвалась с привязи,... Posted by Газета "Новые рубежи" - Криничанский район on Monday, September 13, 2021

Напомним, в Запорожье собака до смерти загрыз женщину.