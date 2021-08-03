В Запорожье собака до смерти загрыз женщину

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В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, животное перекусило женщине артерию на ноге, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Событие произошло вчера, 2 августа, в 20:30 в Запорожье. В полицию поступило сообщение от медиков скорой, что после укусов бездомной собаки умерла 57-летняя женщина.

Нападение на прохожую произошло на улице Куликовская. На женщину набросился бездомный пес и покусал ее. Собака прокусила артерию на ноге.

Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой.

Напомним, недавно в Черкасской области собака напала на ребенка. Животное покусало ребенка и переломало ему плечевую кость.