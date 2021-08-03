11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
11:02  03 августа
За Шишовым велась слежка и полиция об этом знала - Белорусский дом в Украине
08:09  03 августа
Боевики били по позициям ООС вблизи шести населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 10:59 3788

В Запорожье собака до смерти загрыз женщину

03 августа 2021, 10:59 3788
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, животное перекусило женщине артерию на ноге, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Событие произошло вчера, 2 августа, в 20:30 в Запорожье. В полицию поступило сообщение от медиков скорой, что после укусов бездомной собаки умерла 57-летняя женщина.

Нападение на прохожую произошло на улице Куликовская. На женщину набросился бездомный пес и покусал ее. Собака прокусила артерию на ноге.

Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой.

Напомним, недавно в Черкасской области собака напала на ребенка. Животное покусало ребенка и переломало ему плечевую кость.

Украина смерть собака смерти Запорожье

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram