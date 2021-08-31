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31 августа 2021, 13:12 61

В Каменском полицейские задержали троих мужчин, которые избили и ограбили прохожего

31 августа 2021, 13:12 61
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Фото: Рixabay
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В городе Каменское Днепропетровской области полицейские задержали троих мужчин за совершение разбойного нападения на прохожего. Потерпевшего избили и ограбили когда он возвращался домой с работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что 40-летний потерпевший возвращался домой с работы. На пути следования он увидел компанию мужчин, которые во дворе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, во время которого нападавшие избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон и скрылись.

Полицейские установили и задержали нападавших. Ими оказались 20 и 26-летние местные жители и 20-летний житель Пятихаток", - говорится в сообщении.

Двое мужчин уже привлечены к уголовной ответственности. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Петриковском районе Днепропетровской области мужчину придавило трактором, в результате чего он погиб на месте.

Днепропетровская область полиция нападение расследование тюрьма

 
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