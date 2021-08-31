У Кам'янському поліцейські затримали трьох чоловіків, які побили та пограбували перехожого

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У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліцейські затримали трьох чоловіків за скоєння розбійного нападу на перехожого. Потерпілого побили та пограбували коли він повертався додому з роботи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що 40-річний потерпілий повертався додому з роботи. На шляху слідування він побачив компанію чоловіків, які у дворі розпивали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт, під час якого нападники побили чоловіка, відібрали в нього мобільний телефон та втекли.

Поліцейські встановили та затримали нападників. Ними виявилися 20 та 26-річні місцеві жителі та 20-річний житель П’ятихаток. ", - йдеться у повідомленні.

Двоє осіб вже притягнуті до кримінальної відповідальності. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Петриківському районі Дніпропетровської області чоловіка придавило трактором, внаслідок чого він загинув на місці.